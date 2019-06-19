Налоги в Италии будут снижены вне зависимости от мнения ЕС

Среда, 19 Июнь 2019 Италия Италия

Налоги в Италии будут снижены вне зависимости от мнения ЕС

Власти Италии намерены снизить ставки НДФЛ для ряда категорий граждан.

Власти Италии попробуют убедить Евросоюз в верности своего решения о снижении налогов, сказал журналистам во вторник, 18 июня, вице-премьер, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает regnum.ru.

Но даже если в ЕС не согласятся с мнением властей Италии, налоговые ставки все равно будут снижены, добавил Сальвини.

Правительство Италии в ближайшее время рассмотрит предложенный «Лигой» проект унификации снижения до 15% ставок НДФЛ для некоторых категорий граждан (с семейным доходом не выше 60−65 тысяч евро в год).

Ранее Еврокомиссия начала процедуру изучения возможных нарушений бюджетного процесса со стороны правительства Италии, если эта позиция будет поддержана глава государств ЕС, Италию могут ждать многомиллиардные штрафы, а правительство может лишиться части полномочий. В Еврокомиссии недовольны снижением пенсионного возраста и другими социальными мерами правительства, которые реализуются на фоне высокого (более 130% ВВП) госдолга.

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