Налоги в Италии расти не будут

Четверг, 21 Февраль 2019 Италия Италия

Налоги в Италии расти не будут

Правительство Италии изучает возможность снижения ставок подоходного налога.

Правительство Италии не намерено пересматривать бюджетный маневр или вводить новые налоги, заявил в интервью Agora в среду, 20 февраля, вице-премьер Маттео Сальвини.

Напротив, правительство изучает возможность снижения ставок подоходного налога, конечная цель — снизить их с 23% до 20%, добавил вице-премьер.

Основные компоненты утвержденного в 2018 году бюджетного маневра — снижение пенсионного возраста, введение пособия гражданина и отмена запланированного предыдущим правительством повышения НДС, пишет regnum.ru.

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