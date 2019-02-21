Налоги в Италии расти не будут

Правительство Италии не намерено пересматривать бюджетный маневр или вводить новые налоги, заявил в интервью Agora в среду, 20 февраля, вице-премьер Маттео Сальвини.

Напротив, правительство изучает возможность снижения ставок подоходного налога, конечная цель — снизить их с 23% до 20%, добавил вице-премьер.

Основные компоненты утвержденного в 2018 году бюджетного маневра — снижение пенсионного возраста, введение пособия гражданина и отмена запланированного предыдущим правительством повышения НДС, пишет regnum.ru.