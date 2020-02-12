Налоговики Италии отсудили 263 тысячи евро у футболиста Кассано

Среда, 12 Февраль 2020 Италия Италия

Налоговики Италии отсудили 263 тысячи евро у футболиста Кассано

Кассационный суд Италии во вторник, 11 февраля, вынес решение в пользу налоговой службы страны по делу против футболиста Антонио Кассано.

Суд отменил решения предыдущих инстанций, в соответствии с которыми бывший игрок «Ромы» освобождался от необходимости дополнительно уплатить по требованию налогового ведомства 263 тыс. евро налогов, пишет regnum.ru.

Итальянские СМИ напоминают, что у Кассано возникали споры с налоговыми органами и в период его выступлений за испанские футбольные клубы.

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