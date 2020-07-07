Налоговые поступления в бюджет Италии снизились на 15 млрд евро

Самое значительное снижение было зафиксировано в мае (27,1%), это связано с утвержденным правительством комплексом мер, в соответствие с которым для представителей целого ряда отраслей была предусмотрена отсрочка по уплате налогов.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты. Bласти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.