Население Италии сократилось на 100 тысяч человек

Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики. На 1 января 2018 года в стране проживали 60 миллионов 494 тысячи человек.

В 2017 году в Италии родились 464 тысячи детей, что на 2 процента меньше по сравнению с 2016 годом. Столь низкая рождаемость, сообщает ISTAT, отмечается впервые. Согласно приведенной статистике, на каждую женщину приходится 1,34 ребенка, а средний возраст итальянских рожениц составляет 31,8 года.

В прошлом году в Италии умерли 647 тысяч человек (+5,1 процента). Таким образом, естественная убыль населения страны составила 183 тысячи, пишет pnp.ru.

За год число иностранцев, проживающих на территории Италии, увеличилось на 337 тысяч, что на 12 процентов больше по сравнению с показателями 2016 года. При этом страну покинули 153 тысячи человек, из них 40 тысяч - иностранцы. Количество иммигрантов на 184 тысячи превысило количество эмигрантов.

Средняя продолжительность жизни в Италии в 2017 году составила 80,6 года для мужчин и 84,9 года для женщин.