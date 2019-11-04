Назван любимый салат итальянцев

Понедельник, 04 Ноябрь 2019 Италия Италия

Назван любимый салат итальянцев

Годовое потребление салата Айсберг в Италии составляет почти 12 тысяч тонн.

Согласно исследованию рынка, проведенному компанией Bonduelle, рейтинге предпочтений за "Айсбергом" следуют "Латук" (потребление около 9 тысяч тонн) и рукола (почти 8 тысяч тонн), пишет euromag.ru.

Анализ, помимо подтверждения лидерства салата Айсберг, также показывает, что самая большая доля потребления приходится на Милан.

В частности, в столице Ломбардии годовое потребление фасованного молодого Латука достигает 1000 тонн, а в столице страны потребляется "только" 260 тонн салата.

Римляне же предпочитают Айсберг: столица обгоняет Милан, потребляя 732 тонны по сравнению с 654 тоннами Милана, сообщает Italia-ru.

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