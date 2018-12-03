Назван самый красивый городок Италии

Понедельник, 03 Декабрь 2018 Италия Италия

Назван самый красивый городок Италии

Borgo dei Borghi 2018: титул самого красивого малого города Италии получил Петралия Сопрана.

Городок, расположенный в центральной Сицилии, победил в ежегодном конкурсе на звание самого красивого крохотного населенного пункта страны. Второе место присуждено Субиако, Лацио, третье - Мел, Венето.

Петралия Сопрана, маленькая сицилийская деревушка, завоевала статус Il Borgo dei Borghi 2018, опередив 59 малых населенных пунктов со всей Италии. Победителя избрали путем объединенного голосования жюри экспертов и телезрителей канала RAI3. На подиуме в этом году также разместились Субиако, Лацио (второе место) и Мел, Венето (третье место), пишет euromag.ru.

Петралия Сопрана (Petralia Soprana) находится в провинции Палермо и является самой высокорасположенной деревней парка делле Мадоние: центр городка сохраняет средневековую структуру. Вокруг находятся еще несколько красивых борго, которые стоит посетить.

Среди памятников для посещения - несколько церквей (среди которых выделяется церковь позднего барокко Санта-Мария-ди-Лорето) и палаццо (один из которых, Вилла Сгадари, является одним из красивейших примеров барочной архитектуры Сицилии в этом районе). Стоит упомянуть и виды, открывающиеся из городка: вы можете увидеть долину реки Имера, а на заднем плане Этну и соседний борго Ганджи (который выиграл издание «Борго дей Борги» в 2014 году).

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