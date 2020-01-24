Назван самый популярный итальянский музей в Instagram

Пятница, 24 Январь 2020 Италия Италия

Назван самый популярный итальянский музей в Instagram

На страницу в Instagram флорентийской галереи Уффици подписаны уже 400 тысяч человек, на 100 тысяч больше, чем в мае прошлого года.

Таким образом, Уффици получает титул итальяского музея-лидера в этой социальной сети (это также первый итальянский музей по числу посетителей). В мировом рейтинге галерея заняла 21-е место, пишет euromag.ru.

В европейском масштабе, со своими 400 тысячами подписчиков, галерея Уффици занимает 14-е место, в то время как британские и французские музеи по-прежнему доминируют в рейтинге (Лувр с 3,7 млн подписчиков занимает первое место, галерея Тейт - второе с 3,3 млн. подписчиков, третья - галерея Саатчи с 1,8 млн. подписчиков).

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