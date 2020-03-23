Названа новая причина высокой смертности в Италии

Понедельник, 23 Март 2020 Италия Италия

Названа новая причина высокой смертности в Италии

Итальянская газета Corriere della Sera пишет, что причиной высокой смертности от коронавируса может быть специфика системы тестирования в стране.

Сначала в Ломбардии анализ делали всем лицам, кто вступил в контакт с заболевшим, однако впоследствии тестировать стали только людей с тяжелыми симптомами, а также тех, кто входит в группу риска.

На сегодняшний день официальные показатели не отражают реальных масштабов заражения, а данные по смертности при этом рассчитываются в соотношении к подтвержденным случаям. Таким образом, если бы тестов проводилось больше, то и число подтвержденных случаев заражения было бы во много раз больше, а процент смертности в итоге снизился бы до значений, очень близких к показателям материкового Китая, сообщает РИА Новости.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)