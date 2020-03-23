Названа новая причина высокой смертности в Италии

Сначала в Ломбардии анализ делали всем лицам, кто вступил в контакт с заболевшим, однако впоследствии тестировать стали только людей с тяжелыми симптомами, а также тех, кто входит в группу риска.

На сегодняшний день официальные показатели не отражают реальных масштабов заражения, а данные по смертности при этом рассчитываются в соотношении к подтвержденным случаям. Таким образом, если бы тестов проводилось больше, то и число подтвержденных случаев заражения было бы во много раз больше, а процент смертности в итоге снизился бы до значений, очень близких к показателям материкового Китая, сообщает РИА Новости.