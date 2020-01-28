Названы самые дорогие вина Италии

Брунелло-ди-Монтальчино находится на первом месте среди самых дорогих вин Италии (1085 евро за 100 литров), что является стабильным значением по сравнению с декабрем 2018 года и предполагает, что средняя цена за бутылку Брунелло (0,75 л) составляет 8,1 евро.

Следует помнить, что, конечно, речь идет об оптовых ценах.

На втором месте находится Амароне делла Вальполичелла, которое, согласно данным, обнародованным Торговой биржей Торговой палаты Вероны, завершила год с ценами от 725 до 800 евро за гектолитр.

На третьем месте находится Бароло, которое, однако, со средней ценой 655 евро за гектолитр, зарегистрировало падение цен на 15,8% по сравнению с прошлым годом.

Еще один продукт Пьемонта - Барбареско - с ценой 535 евро за гектолитр, расположился на 4 месте, пишет euromag.ru.

На пятом месте - Chianti Classico Docg, которое в конце 2019 года стоило 272,5 евро за гектолитр (что касается Chianti Docg, его стоимость составила 112,5 евро за гектолитр - минус 19,6% за год).

Среди красных вин лучшие данные, с точки зрения прироста цен, у красных вин с Этны, которые в настоящее время стабильно входит в число основных винных наименований Юга Италии. Их стоимость составляет 205 евро за гектолитр и растет на 13,9%, по сравнению с декабрем 2018 года.

Рассматривая цены основных белых вин, самыми дорогими являются DOCG Пьемонта, которые сохраняют лидерство, несмотря на снижение цен.

На втором месте - Пино Неро Тренто, средние цены на которое составляют 275 евро за гектолитр (рост на 3,8% по сравнению с прошлым годом).

Четвертое Prosecco Docg из Конельяно-Вальдоббьядене с ценами 245 евро за гектолитр.