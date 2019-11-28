Названы самые популярные имена в Италии

Леонардо и София являются любимыми именами итальянцев - это определено в отчете Национального института статистики о наиболее часто встречающихся мужских и женских именах в 2018 году.

На национальном уровне имя Франческо теряет свое историческое первенство: это было наиболее часто выбираемое жителями Италии имя с 2001 года. В 2018 году, Франческо "вытесняет" на второе место среди мужских имен Леонардо. На третьей позиции - Алессандро.

Как и в прошлом году, рейтинг самых любимых итальянцами женских имен остается неизменным: София, Джулия и Аврора.

Несмотря на то, что у итальянцев имеется огромный выбор (как сообщает ISTAT, около 29 000 имен для мальчиков и около 27 000 для девочек), жители страны предпочитают называть детей практически одинаково - первыми 30 именами, перечисленными в списке наиболее популярных.

Хотя, по-прежнему, выбор имени частично связан с культурой, религией (имена святых, покровителей) и традициями отдельных территорий, сообщает euromag.ru.

Имя Леонардо лидирует в 14 регионах: во всех центрально-северных регионах (за исключением автономной провинции Больцано, где побеждает имя Элиас), а также в Абруццо и на Сардинии; имя Франческо занимает первое место в 4 итальянских регионах (Молизе, Апулии, Базиликате и Калабрии), Алессандро же занимает третье место по всей стране, в любом регионе. Джузеппе продолжает лидировать на Сицилии, а Антонио в Кампании.

Для девочек, за исключением автономной провинции Больцано, где имя Эмма наиболее популярно, София находится на первом месте в десяти регионах Центра-Севера, в Базиликате и в Калабрии. Аврора лидирует в Марке и в четырех регионах Юга (Абруццо, Молизе, Кампания и Сардиния), имя Джулия - в Лацио, Апулии и на Сицилии.