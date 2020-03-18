Не менее десяти священников скончались от коронавируса в Италии

Среда, 18 Март 2020 Италия Италия

Не менее десяти священников скончались от коронавируса в Италии

По меньшей мере десять католических священников умерли от коронавируса в Италии.

Более половины из них относились к епархии Бергамо - города, особенно пострадавшего от эпидемии в этой стране, сообщил портал Catholic News Agency.

"Очень велико число священников, которые умерли на этой неделе, и тех, кто остается в больницах в тяжелом состоянии", - цитирует агентство епископа Бергамского Франческо Бески.

Епископ отметил, что католические священники "очень страдают" от невозможности совершать мессу вместе со своими прихожанами. "Даже сегодня, выполняя все надлежащие предосторожности, мы по-прежнему рядом с нашими людьми, сознавая, что несем им свидетельство о Христе, но, с другой стороны, можем быть и носителями вируса", - сказал архиерей.

Епископ Кремонский Антонио Наполиони, который десять дней пролежал в больнице с тяжелыми симптомами болезни, вызванной коронавирусом, пошел на поправку и 16 марта вернулся домой. Он будет находиться под наблюдением на карантине в течение 14 дней, после чего у него возьмут повторные анализы, пишет interfax-religion.ru.

Наполиони стал вторым в мире епископом, который пережил коронавирус. Первым был уже излечившийся 98-летний почетный епископ китайского округа Нанья Иосиф Жу Баою.

На сегодня в Италии зафиксировано свыше 31,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, число умерших превысило 2,5 тыс.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)