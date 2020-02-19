Неделя итальянского кино пройдет в иранских городах

Об этом сообщило 18 февраля иранское агентство Mehr News.

Мероприятие пройдёт под названием «Spotlight on Italian Cinema» в кинотеатрах Тегерана, Шираза и на острове Киш. Неделя кино стартует 20 февраля и продлится до 26 февраля, пишет regnum.ru.

В программу показа вошли семь известных итальянских фильмов, таких как «Счастлив, как Лаззаро» Алисы Рорвахер, «Где падают тени» Валентины Педичини, «Одинокий герой» Джанни Амелио и «Мартин Иден» Пьетро Марчелло.

На мероприятии также будут присутствовать ряд уважаемых гостей из Ирана и Италии, в том числе итальянский режиссер Винченцо Марра. Все показы бесплатны и открыты для любого желающего.