Нелегальные мигранты с судна Open Arms сошли в порту Италии

Девяти мигрантам с ее спасательного судна разрешили сойти на берег Лампедузы, пишет газета Kronen Zeitung.

Вечером 15 августа корабль покинули трое мужчин и шесть женщин из Эритреи и Сомали. У пятерых из них были выявлены «психологические проблемы», из-за которых они больше не могут находиться на борту. Остальные остаются на корабле, пишет regnum.ru.

Между тем в Италии разгорелся спор из-за судна между главой министерства внутренних дел Маттео Сальвини и премьер-министром Джузеппе Конте. Последний опубликовал длинный текст на Facebook, в котором призывает Сальвини «не ограничиваться позицией абсолютной непримиримости» в борьбе с нелегальной миграцией.