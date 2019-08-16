Нелегальные мигранты с судна Open Arms сошли в порту Италии

Пятница, 16 Август 2019 Италия Италия

Нелегальные мигранты с судна Open Arms сошли в порту Италии

Испанская неправительственная организация Proactiva Open Arms добилась частичного успеха в противостоянии с властями Италии.

Девяти мигрантам с ее спасательного судна разрешили сойти на берег Лампедузы, пишет газета Kronen Zeitung.

Вечером 15 августа корабль покинули трое мужчин и шесть женщин из Эритреи и Сомали. У пятерых из них были выявлены «психологические проблемы», из-за которых они больше не могут находиться на борту. Остальные остаются на корабле, пишет regnum.ru.

Между тем в Италии разгорелся спор из-за судна между главой министерства внутренних дел Маттео Сальвини и премьер-министром Джузеппе Конте. Последний опубликовал длинный текст на Facebook, в котором призывает Сальвини «не ограничиваться позицией абсолютной непримиримости» в борьбе с нелегальной миграцией.

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