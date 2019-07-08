Незаконно доставившее мигрантов в Италию судно конфисковали

Экипаж судна Alex неправительственной организации Mediterranea, доставивший спасенных ранее в Средиземноморье мигрантов, попал под следствие по обвинению в пособничестве незаконной перевозке людей. Как указывает в воскресенье газета Corriere della Sera, 41 мигрант, остававшийся на борту, сошел на берег минувшей ночью после того, как судно было конфисковано.

Судно Alex зашло в порт в субботу вопреки запрету итальянских властей и блокировало на некоторое время прибытие паромов с туристами, прибывающими на остров на отдых. Первоначально предполагалось, что экипаж должен был доставить мигрантов, которых изначально было 55 человек (14 были сняты с борта по состоянию здоровья), на Мальту. Рим и Валлетта достигли соответствующего соглашения. Однако в итоге из-за неблагоприятных погодных условий экипаж принял решение зайти в ближайший порт, пишет ТАСС.

Первой попытку нарушить запрет на заход в итальянской порт предприняла капитан судна НПО Sea Watch Карола Ракете, попавшая под арест. Впоследствии судья предварительного следствия постановил освободить Ракете и снять с нее обвинение в оказании сопротивления военным. Теперь ей предстоит ответить на обвинения в пособничестве незаконной перевозке людей.

В настоящий момент другое судно НПО с 65 мигрантами на борту направляется к берегам Мальты.

Пришедшее к власти в июне прошлого года правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" поставило своей задачей добиться пресечения потока нелегалов. МВД страны запретило прием кораблей неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов, а также ограничило высадку мигрантов с кораблей европейских миссий, добиваясь их доставки в другие порты Европы.