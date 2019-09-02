Новое правительство Италии будет сформировано до 4 сентября

Понедельник, 02 Сентябрь 2019 Италия Италия

Новое правительство Италии будет сформировано до 4 сентября

Джузеппе Конте, которому поручено сформировать новое правительство, намерен выполнить свою задачу до среды 4 сентября.

До этого времени партия «Движение 5 звезд» проведет среди своих членов голосование о сотрудничестве с Демократической партией, передает немецкий канал n-tv.

3 сентября среди «звезд» состоится онлайн-голосование. Члены партии ответят на вопрос, согласны ли они на коалицию с демократами под руководством беспартийного Конте. Между двумя этими партиями, несмотря на соглашение о формировании правительства, существует множество идеологических разногласий, пишет regnum.ru.

Две партии достигли соглашения поздно вечером 28 августа. Таким образом, если правительство будет сформировано ими, самая популярная партия Италии «Лига» останется в стороне и уйдет в оппозицию.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья