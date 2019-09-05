Новый глава МИД Италии озвучил приоритетные задачи

Четверг, 05 Сентябрь 2019 Италия Италия

Новый глава МИД Италии озвучил приоритетные задачи

Новым министром иностранных дел Италии стал лидер "Движения 5 звезд" 33-летний Луиджи Ди Майо, объявил премьер-министр Джузеппе Конте.

В предыдущем правительстве Конте Ди Майо занимал должности вице-премьера и главы министерств труда и экономического развития, пишет РИА Новости.

Новый глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в качестве приоритетных задач внешнеполитического ведомства отметил необходимость развития сотрудничества с новыми развивающимися странами, а также решение миграционного вопроса.

«Моя задача в МИД будет заключаться в том, чтобы стремиться к интернационализации нашей экономической системы, нашей промышленности и научных исследований, расширению каналов сотрудничества в многосторонней сфере», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, современные глобальные вызовы и многополярность мира требуют новых методов ведения внешней политики, пишет russian.rt.com.

«Внимание к Африке, вопрос миграции и отношений с новыми развивающимися экономиками станут ориентирами, на которых я построю свою работу», — подчеркнул Майо.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья