Новый глава МИД Италии озвучил приоритетные задачи
Новым министром иностранных дел Италии стал лидер "Движения 5 звезд" 33-летний Луиджи Ди Майо, объявил премьер-министр Джузеппе Конте.
В предыдущем правительстве Конте Ди Майо занимал должности вице-премьера и главы министерств труда и экономического развития, пишет РИА Новости.
Новый глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в качестве приоритетных задач внешнеполитического ведомства отметил необходимость развития сотрудничества с новыми развивающимися странами, а также решение миграционного вопроса.
«Моя задача в МИД будет заключаться в том, чтобы стремиться к интернационализации нашей экономической системы, нашей промышленности и научных исследований, расширению каналов сотрудничества в многосторонней сфере», — написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, современные глобальные вызовы и многополярность мира требуют новых методов ведения внешней политики, пишет russian.rt.com.
«Внимание к Африке, вопрос миграции и отношений с новыми развивающимися экономиками станут ориентирами, на которых я построю свою работу», — подчеркнул Майо.