Новый итальянский визовый центр в Краснодаре

Новый итальянский визовый центр появится в Краснодаре. Город станет десятым по счету, где можно будет подать документы на въезд в страну. Офис откроет Almaviva, которая отвечает за оформление виз в регионах.

На текущий момент на официальном сайте ВЦ указан только режим работы нового офиса. По информации tourdom.ru, он может открыться 17–18 апреля неподалеку от почетного консульства Италии на улице Красной.