Новый итальянский визовый центр в Краснодаре

Четверг, 13 Апрель 2023 Италия Италия

Новый итальянский визовый центр в Краснодаре

В Краснодаре откроется новый визовый центр Италии.

Новый итальянский визовый центр появится в Краснодаре. Город станет десятым по счету, где можно будет подать документы на въезд в страну. Офис откроет Almaviva, которая отвечает за оформление виз в регионах.

На текущий момент на официальном сайте ВЦ указан только режим работы нового офиса. По информации tourdom.ru, он может открыться 17–18 апреля неподалеку от почетного консульства Италии на улице Красной.

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