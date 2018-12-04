Новый крестный отец итальянской мафии попался полиции

Рейд прошел на рассвете во вторник, 4 декабря, в Палермо. В общей сложности под стражу взяли 46 человек. Всех их обвиняют в вымогательстве, незаконном владении огнестрельным оружием, поджогах и других преступлениях.

Среди арестованных был и 80-летний ювелир Сеттимо Минео. По данным правоохранительных органов, именно его в мае нынешнего года избрали новым главой сицилийской мафиозной группировки «Коза Ностра». В СМИ Минео называют преемником одного из главарей — Сальваторе (Тото) Риины, который умер в тюрьме год назад.

По словам замглавы итальянского правительства Луиджи Ди Майо, произведенные аресты — «один из мощнейших ударов государства по мафиозным структурам». «Для этого сброда в Италии больше нет места», — написал политик в Instagram.

Глава МВД страны Маттео Сальвини на своей странице в Twitter отметил, что силовикам удалось разрушить новую «куполу» — высший совет группировки.

Тото Риина, которого называли «боссом боссов» сицилийской мафии, скончался в возрасте 87 лет в Парме 17 ноября 2017 года, когда отбывал пожизненное наказание. Мафиози был арестован в Палермо в 1993 году. Считается, что он лично принимал участие в убийстве 40 человек и отдавал приказы об убийстве многих других.