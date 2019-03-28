Новый мост в Генуе откроется в апреле 2020

В ходе расследования трагедии с обрушением моста Моранди в Генуе выяснилось, что управляющие компании, ответственные за частные автодороги, скрывали реальную информацию не только об этом, но и еще о нескольких объектах инфраструктуры, передает Mediaset в среду, 27 марта.

Новые обвинения будут предъявлены нескольким высокопоставленным сотрудникам дорожных компаний.

14 августа 2018 года в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Основными причинами трагедии по итогам предварительного расследования сочли конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание, пишет regnum.ru.

Итальянские власти еще в августе заявили об ответственности за трагедию компании Autostrade, «дочки» группы Benetton, оператора данной платной трассы, а также своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения с бизнесом на несправедливых условиях (как намекали министры, небезвозмездно).