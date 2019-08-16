Новый поезд свяжет Швейцарию и Италию

Швейцарские железные дороги SBB/CFF расширяют и модернизируют подвижной состав: на прошлой неделе в Беллинцоне, кантон Тичино, прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию первого из 29-ти скоростных поездов типа Giruno, которые в скором будущем свяжут Швейцарию с Италией. Пишет портал Swissinfo.ch.

Эти новые поезда швейцарского производства будут осуществлять доставку пассажиров из немецкоязычной части Швейцарии в «итальянскую» ее часть — в кантон Тичино, а затем в саму Италию по маршруту, получившему название «Сан Готтардо» — в честь горного массива Сен-Готард.

«Поезд Giruno символизирует мобильность завтрашнего дня и был пущен в строй в исторический момент, когда дискуссии об изменении климата привели к росту спроса на международные поездки по железной дороге», — говорится в пресс-релизе SBB/CFF.

Новейший скоростной низкопольный пассажирский поезд Giruno (EC 250) от швейцарской компании Stadler Rail вышел в первый рейс. Он будет способен развивать скорость до 250 км/ч, пишет euromag.ru.

Само же название Giruno происходит от слова на ретороманском языке, обозначающего некрупную хищную птицу, в русском языке известную как сарыч (канюк обыкновенный, лат. Buteo buteo). Сарыч обитает во всей Европе и легко мигрирует между странами. Новые поезда будут вводиться в строй постепенно, на протяжении года с декабря 2019 года. Их «подгадали» под начало работы базисного железнодорожного тоннеля Ченери, который является последним этапом реализации проекта NEAT.

Вначале поезда свяжут Базель и Цюрих с кантоном Тичино, затем, с весны 2020 года, по новому туннелю Ченери они будут продолжать свой путь дальше до Милана. Благодаря новому тоннелю время в пути до Милана сократится на 15 минут, а число пассажирских поездов в день увеличится с 50 до 60. Сейчас минимальное время пути на поезде составляет 3 часа 40 минут. Произведены новые составы швейцарской компанией Stadler Rail, недавно более чем удачно разместившей свои бумаги на швейцарской бирже.

Поезда способны развивать скорость до 250 км в час и предлагают 117 сидячих мест — в первом классе и 288 — во втором. Кресла выполнены в традиционном синем и сером дизайне швейцарских железных дорог и снабжены электрическими розетками для подзарядки смартфонов и иных гаджетов. Интересно, что выходы из поездов будут адаптироваться к перронам в Швейцарии, Австрии, Италии и Германии, имеющим разные высоты.