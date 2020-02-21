Новый случай коронавируса подтверждён в Италии

Это уже четвёртый подтверждённый случай заболевания в стране. Об этом 21 февраля сообщает газета La Repubblica.

Известно, что житель города Кодоньо в провинции Лоди не посещал Китай. Однако, по его словам, он ужинал с другом, который в конце января вернулся из КНР, пишет regnum.ru.

В настоящее время мужчина, заразившийся коронавирусом, госпитализирован в отделении интенсивной терапии в одну из больниц Кодоньо. его состояние оценивается как тяжёлое. Его супруга помещена в карантин, друг также находится под наблюдением медиков. У него взяли анализы на инфекционное заболевание, результаты должны быть готовы уже сегодня.