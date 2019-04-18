Объем экспорта Италии вырос на 3,4%

Четверг, 18 Апрель 2019 Италия Италия

Объем экспорта Италии вырос на 3,4%

Экспорт Италии за пределы ЕС растет вчетверо быстрее, чем в страны союза.

Рост объемов импорта также был обеспечен поставками из-за пределов ЕС.

По итогам февраля 2019 года объем экспорта Италии вырос на 3,4% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, передает Italia Oggi в среду, 17 апреля, со ссылкой на сообщение национальной службе статистики Istat.

В этот период экспорт за пределы Евросоюза рос почти вчетверо быстрее (6%), нежели в страны-члены ЕС (1,7%). Быстрее всего росли объемы экспорта в США (20,6%), Японию (20,2%), Великобританию (19,6%) и Швейцарию (16,5%), пишет regnum.ru.

За тот же период объем импорта в Италию вырос на 3,3%. Аналогичным образом рост обеспечен преимущественно ростом объемов поставок из-за пределов ЕС (5,6%).

В период с февраля 2018 по февраля 20 919 года положительное сальдо торгового баланса выросло на 169 млн евро (с 3,098 млрд евро до 3,268 млрд евро).

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