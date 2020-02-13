Объем экспорта итальянских товаров в КНР может снизиться

Четверг, 13 Февраль 2020 Италия Италия

Объем экспорта итальянских товаров в КНР может снизиться

Объем экспорта итальянских товаров в КНР может снизиться на 100 млн евро.

Если установленные из-за эпидемии коронавируса ограничения будут оставаться в силе хотя бы полгода, экспорт итальянских продуктов в КНР, по прогнозу экспертов, может снизиться вдвое.

В 2019 году Италия экспортировала в КНР продуктов на 200 млн евро, общий объем всего экспорта — 450 млн евро, объем импорта из Китая — 600 млн евро, пишет regnum.ru.

Ранее власти Италии закрыли авиасообщение с Китаем после двух первых зафиксированных случаев коронавируса — у туристов из КНР. Впоследствии стало известно о том, что та же болезнь зафиксирована и у уроженца Италии, находившегося в Ухане в январе 2020 года. В аэропортах страны уже проводятся проверки для всех пассажиров международных рейсов, в ближайшее время они будут проводиться и в отношении пассажиров внутренних рейсов.

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