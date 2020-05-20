Объем продаж автомобилей в Италии снизился в 40 раз
В апреле 2020 года в Италии объем продаж автомобилей снизился на 97,5% в сравнении с покаателями за апрель 2020 года.
Об этом сообщили в ассоциации автопроизводителей Евросоюза во вторник, 19 мая.
В целом в ЕС снижение составило 78,3%, было продано около 292 тысяч автомобилей вместо 1 миллиона 345 тысяч годом ранее.
Продажи ведущего итальянского производителя — Fiat Chrysler (владеет заводом в Турине) в ЕС в апреле 2020 года снизились на 87,7% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, пишет regnum.ru.