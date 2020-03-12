Объем продаж в супермаркетах Италии вырос в полтора раза

Об этом сообщили в национальной бизнес-ассоциации Confcommercio.

Эксперты связывают этот рост с желанием граждан реже ходить в магазины — не ежедневно, а 2−3 раза в неделю: отсюда и 70-процентный рост величины среднего чека.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте в своем обращении к гражданам особо отметил, что никакой необходимости в скупке продуктов нет, власти не будут закрывать продуктовые магазины, ничего не изменится и с доставкой продуктов питания, пишет regnum.ru.

По данным на 11 марта, от коронавируса в Италии умерли 827 человек, количество жертв за сутки выросло на 30%. Всего коронавирусом заражены 10 590 человек, что на 2076 больше, чем днем ранее. Выздоровели 1045 граждан, в сравнении с данными 10 марта этот показатель увеличился на 4%.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех заведений общественного питания и торговых заведений (за исключением аптек, продуктовых и табачных магазинов, АЗС и т.п.), гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.