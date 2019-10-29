Объем уклонения от уплаты налогов в Италии - 180 млрд евро в год

Об этом передает Adnkronos в понедельник, 28 октября, со ссылкой на данные экспертного исследования.

Быстрее всего уровень уклонения от уплаты налогов растет в экономически благополучных северных регионах страны, там повышение составило 5,1%, пишет regnum.ru.

Годовой уровень уклонения от уплаты налогов в Италии — 181,4 млрд евро, отметили эксперты.