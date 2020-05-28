Объем выручки отелей и ресторанов Италии снизился на четверть

Четверг, 28 Май 2020 Италия Италия

Объем выручки отелей и ресторанов Италии снизился на четверть

Объем выручки отелей и ресторанов Италии в первом квартале 2020 года снизился на 24,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщили в среду, 27 мая, в национальной службе статистики Istat.

Пострадали и все остальные отрасли сферы услуг, в целом снижение составило 7,2%, пишет regnum.ru.

Предполагается, что по итогам второго квартала года падение будет значительно более серьезным: общенациональный карантин был введен в Италии только в марте, а разрешение на возобновление работы большинство приостановленных предприятий получили только 18 мая.

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