Объем выручки отелей и ресторанов Италии снизился на четверть

Об этом сообщили в среду, 27 мая, в национальной службе статистики Istat.

Пострадали и все остальные отрасли сферы услуг, в целом снижение составило 7,2%, пишет regnum.ru.

Предполагается, что по итогам второго квартала года падение будет значительно более серьезным: общенациональный карантин был введен в Италии только в марте, а разрешение на возобновление работы большинство приостановленных предприятий получили только 18 мая.