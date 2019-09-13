Обнаруженные при раскопках в Италии скелеты оказались мужчинами
Обнаруженные при раскопках в Италии скелеты «любовников» оказались мужчинами.
Специалисты провели исследования и выяснили, что найденные в 2009 году при раскопках древнего некрополя в Италии скелеты, держащиеся за руки, оказались мужчинами. Об этом пишет gazeta.ru.
До этого археологи предполагали, что найденная пара состоит из мужчины и женщины. Тогда эти скелеты прозвали «любовниками», так как они лежали вместе, держались за руку и смотрели друг на друга.
Уточняется, что раскопки проводились в итальянском городе Модена.
Экспертиза, выполненная по зубной эмали, показала, что в могиле находилось несколько мужчины, которых похоронили в период между IV и VI веками нашей эры.
Учены предполагают, что эти люди в прошлом могли быть солдатами или братьями.