Обнаруженные при раскопках в Италии скелеты оказались мужчинами

Пятница, 13 Сентябрь 2019 Италия Италия

Обнаруженные при раскопках в Италии скелеты оказались мужчинами

Обнаруженные при раскопках в Италии скелеты «любовников» оказались мужчинами.

Специалисты провели исследования и выяснили, что найденные в 2009 году при раскопках древнего некрополя в Италии скелеты, держащиеся за руки, оказались мужчинами. Об этом пишет gazeta.ru.

До этого археологи предполагали, что найденная пара состоит из мужчины и женщины. Тогда эти скелеты прозвали «любовниками», так как они лежали вместе, держались за руку и смотрели друг на друга.

Уточняется, что раскопки проводились в итальянском городе Модена.

Экспертиза, выполненная по зубной эмали, показала, что в могиле находилось несколько мужчины, которых похоронили в период между IV и VI веками нашей эры.

Учены предполагают, что эти люди в прошлом могли быть солдатами или братьями.

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