Обнаруженные при раскопках в Италии скелеты оказались мужчинами

Специалисты провели исследования и выяснили, что найденные в 2009 году при раскопках древнего некрополя в Италии скелеты, держащиеся за руки, оказались мужчинами. Об этом пишет gazeta.ru.

До этого археологи предполагали, что найденная пара состоит из мужчины и женщины. Тогда эти скелеты прозвали «любовниками», так как они лежали вместе, держались за руку и смотрели друг на друга.

Уточняется, что раскопки проводились в итальянском городе Модена.

Экспертиза, выполненная по зубной эмали, показала, что в могиле находилось несколько мужчины, которых похоронили в период между IV и VI веками нашей эры.

Учены предполагают, что эти люди в прошлом могли быть солдатами или братьями.