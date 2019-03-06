Образ Иисуса появился в небе над Италией

Среда, 06 Март 2019 Италия Италия

Образ Иисуса появился в небе над Италией

Итальянец заметил в небе аномальное свечение в виде Иисуса Христа.

 

Изображениями увиденного он поделился в Facebook. На его посты обратило внимание издание Daily Mail.

Житель города Агрополи Альфредо Ло Брутто заметил необычное свечение в небе над морем, когда находился у себя дома. На снимках, которые он сделал, пробивающиеся сквозь облака лучи закатного солнца формируют фигуру, похожую на Христа.

«Я был очарован видом. Я не часто делюсь снимками в социальных сетях, но когда сделал этот, сразу почувствовал, что хочу, чтобы другие тоже его увидели. Это было очень красиво», — поделился Брутто.

Как отмечает издание, фигура, снятая итальянцем, напоминает статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро.

В октябре 2018 года фотограф Джон Энтвистл, который снимает природу и архитектуру, опубликовал в социальных сетях фотографию аномальной радуги в штате Нью-Джерси. Снимок шокировал пользователей и выиграл конкурс НАСА.

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