Общенациональная забастовка транспортников пройдет в Италии

"Италия – 7-8 марта – общенациональная забастовка работников общественного транспорта", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

По данным местных СМИ, забастовка скажется на движении самолетов, поездов и общественного транспорта. Персонал поездов начнет бастовать 7 марта в 21:00, самолетов – 8 марта в 00:01. Путешественникам рекомендуется заранее уточнять информацию о возможной отмене поездки, пишет tourism.interfax.ru.