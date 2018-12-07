Обществознание станет обязательным предметом в Италии

Пятница, 07 Декабрь 2018 Италия Италия

Обществознание станет обязательным предметом в Италии

Законопроект готовы поддержать обе правящие партии.

Депутаты одной из двух правящих партий Италии — «Лиги» Маттео Сальвини разработали законопроект о возвращении обществознания в список обязательных предметов в школах, сообщает La Repubblica в четверг, 6 декабря.

Депутат Массимилиано Капитанио сообщил журналистам, что законопроект согласован со второй правящей партией — «Движением 5 звезд», и решение, таким образом, будет принято обеими палатами парламента.

В «Лиге» считают, что изучение обществознания необходимо школьникам для получения полноценного образования в начальной и средней школе, пишет regnum.ru.

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