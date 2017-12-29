Очередные парламентские выборы в Италии пройдут 4 марта

Пятница, 29 Декабрь 2017 Италия Италия

Очередные парламентские выборы в Италии пройдут 4 марта

Очередные парламентские выборы в Италии пройдут 4 марта следующего года, соответствующий указ в четверг подписал президент страны Серджо Маттарелла.

Дату проведения голосования и первого заседания нового парламента - 23 марта - определил на заседании Совет министров страны.

Ранее в четверг Маттарелла распустил национальный парламент в связи с окончанием срока полномочий законодательного органа. Перед этим, согласно итальянской конституции, глава государства принял у себя премьер-министра страны Паоло Джентилони и спикеров обеих палат парламента.

После заседания правительства Джентилони и глава МВД страны Марко Миннити отправились на прием к президенту, чтобы скрепить указ подписью главы государства, сообщает РИА Новости.

Помимо даты проведения голосования Маттарелла, как сообщает его канцелярия, утвердил документы относительно порядка проведения голосования, которые определяют границы избирательных округов и участков.

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