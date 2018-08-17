Огни Колизея погаснут в память о жертвах обрушения моста
Огни подсветки Колизея в Риме погаснут вечером 18 августа на один час.
Траурная акция пройдет в память о жертвах трагедии в Генуе, где при обрушении автомобильного моста погибли 38 человек. Десять человек по-прежнему числятся без вести пропавшими.
«В день государственных похорон жертв обрушения моста в Генуе огни Колизея будут погашены с 22 до 23 вечера в знак траура», - сообщает Минкульт Италии.
Крупнейший в Генуе мост Моранди обрушился 14 августа, погибли 38 человек, в том числе трое детей. 11 жертв похоронят 18 августа. Церемония пройдёт на крытой арене, вмещающей несколько тысяч человек.
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