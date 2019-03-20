Оппозиция Италии призвала премьер-министра ослушаться Маттео Сальвини

Среда, 20 Март 2019 Италия Италия

Оппозиция Италии призвала премьер-министра ослушаться Маттео Сальвини

Джузеппе Конте попросил оппозиционеров не спекулировать на частных случаях.

Оппозиционные депутаты итальянского парламента во время выступления премьер-министра Джузеппе Конте во вторник, 19 марта, призвали его впустить в страну мигрантов с борта корабля Mare Jonio, передает информагентство ANSA.

Депутаты от Демократической партии призвали Конте показать, что именно он, а не вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, руководит правительством.

Конте в ответ попросил оппозиционеров не спекулировать на частных случаях и отметил, что подход к решению проблемы миграции должен быть структурным, а не ситуативным.

Как сообщалось ранее, принадлежащий неправительственной организации корабль Mare Jonio подобрал с лодок 49 нелегальных мигрантов, в том числе 12 несовершеннолетних, и вопреки указаниям береговой охраны вошел в порт Лампедузы, однако высадка мигрантов на берег была запрещена.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%, пишет regnum.ru.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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