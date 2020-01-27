Оппозиция Италии проиграла местные выборы в ключевом регионе

Кандидат от правоцентристской оппозиции Лючия Боргондзони набрала около 43% голосов, пишет regnum.ru.

В «Лиге» Маттео Сальвини тем не менее считают такой результат сравнительно успешным, ведь оппозиции удалось навязать либералам серьезную борьбу в регионе, где таковой борьбы не было уже много десятилетий.

Либералы, в свою очередь, считают свою победу триумфальным разгромом Сальвини, а сами выборы — «национальным тестом».