Опубликован список самых чистых пляжей Италии

Экспертная комиссия оценивает каждый из пляжей по 32 параметрам, среди которых чистота воды, управление территорией, очистные сооружения, экология.

В этом году число пляжей с кристально чистой водой в Италии достигло 385 (368 в 2018 году), пишет euromag.ru.

Лигурия снова стала регионом с самым большим количеством «голубых флагов» (30 пляжей, плюс 3, по сравнению с прошлым годом); за ней следуют Тоскана с 19 пляжами, Кампания (18 пляжей), Марке (15 пляжей), Апулия (13 пляжей), Сардиния, Калабрия, Абруццо, Лацио, Венето, Эмилия-Романья и Сицилия, сообщает «Италия по-русски».