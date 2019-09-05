Организаторы гран-при Италии продлили контракт с FOM

Четверг, 05 Сентябрь 2019 Италия Италия

Организаторы гран-при Италии продлили контракт с FOM

«Формула-1» объявила о продлении соглашения на проведение Гран-при Италии на автодроме Монцы.

Информация об этом появилась на официальном сайте автогонок.

Как стало известно на официальном событии, посвященном 90-летию Гран-при Италии и команды «Феррари», новый контракт рассчитан до конца 2024 года.

Впервые Гран-при Италии состоялся в 1921-м, а в 1950-м вошел в календарь «Формулы-1», пишет news.sportbox.ru.

С тех пор этап в Италии наряду с Гран-при Великобритании остается единственным, сохранявшим свое место в календаре «Формулы-1» каждый год.

В сезоне-2019 Гран-при Италии пройдет с 6 по 8 сентября. Действующим победителем гонки является чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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