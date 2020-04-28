От COVID-19 в Италии скончались 152 врача

Вторник, 28 Апрель 2020 Италия Италия

От COVID-19 в Италии скончались 152 врача

В Италии скончались 152 врача, зараженных коронавирусом.

Об этом 28 апреля сообщили в Национальной федерации орденов итальянских медиков.

По состоянию на 25 апреля в Италии умерли 34 сотрудника среднего и младшего медперсонала, а также 13 фармацевтов, пишет газета La Repubblica. Кроме того, по данным газеты Avvenire, жертвами COVID-19 стали 117 священников, пишет regnum.ru.

Напомним, по данным университет Джона Хопкинса, в Италии выявлено 199 414 случаев заражения коронавирусом, скончались 26 977 человек, выздоровели более 66 тыс.

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