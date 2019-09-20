Отель итальянской сети Baglioni открывается на Мальдивах

До 30 сентября будут доступны специальные условия для гостей.

На острове Маагау – в сердце первозданного Атолла Дхаалу – гостей ждут 96 курортных вилл, окруженных тропической природой, лазурной водой и песчаными пляжами, пишет euromag.ru.

Курорт сотрудничает с престижными итальянскими брендами, такими как Ferrari Trento, Frette, MC2 Saint Barth и Insìum.

Baglioni Resort Maldives предлагает услуги персонала 24/7, владеющего несколькими языками, бассейн, услуги дворецкого, прачечной и пляжный сервис с шезлонгами. Кроме этого, в распоряжении гостей бар у бассейна, три ресторана, спа-центр с павильоном для занятий йогой на природе, спортзал, дайвинг-центр, бутик, детский клуб и многое другое.