Открыт новый лоукост-маршрут в Италию

Четверг, 21 Март 2019 Италия Италия

Открыт новый лоукост-маршрут в Италию

Теперь украинцы дешево и без пересадок могут летать из Киева в Геную.

Авиакомпания Ernest Airlines, итальянский лоукостер, с 16 марта 2019 года запустила новый маршрут между Украиной и Италией. Рейс "Киев – Генуя" – первый и единственный вариант перелета без пересадок между этими городами, да еще и за небольшие деньги.

Первый самолет по маршруту "Киев – Генуя" улетел 16 марта, следующие полетят 23 и 30 марта. А со второго апреля рейс будут выполнять дважды в неделю – во вторник и субботу, пишет 24tv.ua.

К слову, анонс этого маршрута сделали еще в октябре 2018 года. А с 12 марта Ernest Airlines летает из Харькова в Милан (аэропорт "Мальпенса") и Рима (аэропорт "Фьюмиччино").

Напомним, аэропорты, в которые летают лоукостеры, в основном далеко от города. Поэтому рассчитывая бюджет путешествия вместе с ценой авиабилета следует учесть и стоимость трансфера от аэропорта до города.

Самая низкая цена билета сейчас – от 86 до 126 евро в зависимости от дня путешествия.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья