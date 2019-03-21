Открыт новый лоукост-маршрут в Италию

Авиакомпания Ernest Airlines, итальянский лоукостер, с 16 марта 2019 года запустила новый маршрут между Украиной и Италией. Рейс "Киев – Генуя" – первый и единственный вариант перелета без пересадок между этими городами, да еще и за небольшие деньги.

Первый самолет по маршруту "Киев – Генуя" улетел 16 марта, следующие полетят 23 и 30 марта. А со второго апреля рейс будут выполнять дважды в неделю – во вторник и субботу, пишет 24tv.ua.

К слову, анонс этого маршрута сделали еще в октябре 2018 года. А с 12 марта Ernest Airlines летает из Харькова в Милан (аэропорт "Мальпенса") и Рима (аэропорт "Фьюмиччино").

Напомним, аэропорты, в которые летают лоукостеры, в основном далеко от города. Поэтому рассчитывая бюджет путешествия вместе с ценой авиабилета следует учесть и стоимость трансфера от аэропорта до города.

Самая низкая цена билета сейчас – от 86 до 126 евро в зависимости от дня путешествия.