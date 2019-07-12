Овечкин начал подготовку к новому сезону в Италии

В инстаграме появилось видео тренировки российского хоккеиста в Италии, где он сейчас проводит отпуск.

В прошедшем сезоне Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 51 шайбу в 82 матчах. В плей-офф на его счету 9 (4+5) баллов в 7 играх. «Вашингтон» вылетел в первом раунде от «Каролины». Также в Овечкин в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата мира в Словакии, пишет gazeta.ru.