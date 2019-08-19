Падение метеора в Италии попало на видео

Понедельник, 19 Август 2019 Италия Италия

Падение метеора в Италии попало на видео

На итальянском острове Сардиния видеорегистратор заснял момент падения большого и яркого метеора.

По словам экспертов, небесное тело принадлежит потоку Персеиды, который образуется во время прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, исходящих из кометы Свифта — Таттла.

Жители юга Франции и Северной Африки также сообщают, что видели метеор, пишет life.ru.

Ранее сообщалось, что астроном-любитель из Техаса снял редкие кадры столкновения Юпитера и метеорита.

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