Падение метеора в Италии попало на видео

По словам экспертов, небесное тело принадлежит потоку Персеиды, который образуется во время прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, исходящих из кометы Свифта — Таттла.

Жители юга Франции и Северной Африки также сообщают, что видели метеор, пишет life.ru.

Ранее сообщалось, что астроном-любитель из Техаса снял редкие кадры столкновения Юпитера и метеорита.