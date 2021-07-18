Папа Римский Франциск назвал любимых кинорежиссёров

Воскресенье, 18 Июль 2021 Италия

Папа Римский Франциск назвал любимых кинорежиссёров

Папа Римский объяснил, что на формирование его предпочтений в кинематографе повлияли родители.

Любимыми фильмами папы Римского Франциска являются работы Федерико Феллини, Витторио Де Сика и других итальянских режиссёров-неореалистов. Об этом глава Католической церкви рассказал в интервью, опубликованном в газете la Repubblica.

Папа Римский объяснил, что на формирование его предпочтений в кинематографе повлияли родители. В детстве они поощряли его интерес к кино и научили ценить искусство в его различных формах.

Отдельно он выделил фильмы итальянских режиссёров, работавших в жанре неореализма. Он подчеркнул, что эти фильмы помогли ему понять трагедию Второй мировой войны, о которой жители Аргентины знали только по рассказам эмигрантов из стран Европы.

Среди фильмов, произведших наиболее глубокое впечатление, глава Католической церкви выделил «Дети смотрят на нас» Витторио Де Сики и «Дорогу» Федерико Феллини. Также он добавил, что в своём опыте пастыря часто обращался к фильму «Пир Бабетты» датского режиссёра Габриэля Акселя.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)