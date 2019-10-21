Парашютист приземлился на поле во время матча чемпионата Италии

Понедельник, 21 Октябрь 2019 Италия Италия

Парашютист приземлился на поле во время матча чемпионата Италии

Парашютист спустился на поле во время матча восьмого тура чемпионата Италии между «Сассуоло» и миланским «Интером».

Видео опубликовано на странице журналиста Танкреди Палмьери в Twitter.

Встреча была остановлена на некоторое время. К парашютисту сразу выбежали работники стадиона, которые увели его под руки с газона. По информации СМИ, он спустился на поле по ошибке, пишет gazeta.ru.

Матч, прошедший в Реджо-нель-Эмилии, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

После восьми туров миланский клуб (21 очко) занимает второе место в турнирной таблице Серии A. «Сассуоло» (6) располагается на 16-й позиции.

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