Парашютист приземлился на поле во время матча чемпионата Италии

Видео опубликовано на странице журналиста Танкреди Палмьери в Twitter.

Встреча была остановлена на некоторое время. К парашютисту сразу выбежали работники стадиона, которые увели его под руки с газона. По информации СМИ, он спустился на поле по ошибке, пишет gazeta.ru.

Матч, прошедший в Реджо-нель-Эмилии, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

После восьми туров миланский клуб (21 очко) занимает второе место в турнирной таблице Серии A. «Сассуоло» (6) располагается на 16-й позиции.