Парень летел в Италию один

Каждый, кто летал на самолете, знает, что дорога до аэропорта и беготня с оформлением и регистрацией не так выматывают, как несколько часов самого рейса, проведенные в скуке и с ужасными соседями. Но всегда есть время для чуда.

Простой литовский парень Скирмантас Стримайтис собрался провести отличные выходные в Бергамо, Италия, катаясь на лыжах, потому и прикупил билетик на самолет. Скирмантаса немного смутило необычное отсутствие очередей при регистрации и посадке. Но его подозрение только усилилось, когда парень зашел в самолет. Выяснилось, что он единственный пассажир, пишет life.ru.

Как пояснили в пресс-службе авиаперевозчика, этот "боинг", рассчитанный на 188 человек плюс экипаж, был забронирован и летел в Бергамо, чтобы забрать огромную тургруппу. Однако, не желая упускать хоть какую-то, но прибыль, компания открыла продажу билетов, и так вышло, что был куплен всего один, пишет Lad Bible.

Скирмантас признался, что это был потрясающий опыт, который случается раз в жизни. Больше двух часов полета из Вильнюса в Бергамо его не терзали крики детей, пьяные соседи и чересчур любвеобильные парочки. Вот так случайно парень прикоснулся к роскошной жизни, о которой остальные могут только мечтать.