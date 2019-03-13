Партия Сальвини увеличила отрыв от конкурентов в Италии

Партия «Лига» Маттео Сальвини увеличивает свой отрыв от других итальянских партий, передает во вторник, 12 марта, информагентство ANSA со ссылкой на данные социологического опроса Swg.

За «Лигу» на ближайших выборах намерены проголосовать 33,7% граждан, за вторую правящую партию, «Движение 5 звезд» — 21,8%, за бывшую правящую Демократическую партию — 20,3%.

За год после национальных выборов марта 2018 года Сальвини увеличил рейтинг своей партии почти в два раза (тогда этот показатель составлял 17,4%). Ключевыми факторами роста рейтинга стало выполнение обещаний об ограничении миграции и снижении пенсионного возраста, пишет regnum.ru.

«Движение 5 звезд» в свою очередь за год потеряло более 10% рейтинга (в марте 2018 — 32,7%). По мнению наблюдателей, это связано с тем, что рейтинги антиэлитного «Движения» не могли не снизиться после появления в Италии удовлетворяющего большинство граждан правительства.

В свою очередь демократы, в марте 2018 года снизившие свой результат более чем вдвое (до 18%), впервые за длительный период получили прирост голосов, что связано с прекращением внутреннего кризиса партии, которая после года обсуждений смогла избрать нового лидера.

26 мая пройдут выборы в Европарламент. Кроме того, в ближайшие месяцы в Италии пройдет несколько региональных кампаний. Все региональные выборы в течение последнего года выигрывали кандидаты от правоцентристской коалиции во главе с «Лигой».