Партию Маттео Сальвини поддерживают около трети жителей Италии

Пятница, 11 Январь 2019 Италия Италия

Партию Маттео Сальвини поддерживают около трети жителей Италии

Борец с нелегальной миграцией Сальвини остается самым популярным политиком в стране.

Первые социологические опросы 2019 года показывают, что около трети избирателей в Италии поддерживают партию Маттео Сальвини «Лига», сообщает агентство Prensa Latina 11 января.

Согласно исследованию службы You Trend, проведенному по заказу информационного агентства Agi, согласно различным оценкам, «Лигу» поддерживают 31% — 32,2% избирателей. Следом расположилась входящая в правительственную коалицию партия «Движение 5 звезд» Луиджи ди Майо с поддержкой 24,9% — 26,3%, пишет regnum.ru.

Поддержка оппозиционной Демократической партии оценивается в 17,3 — 19,1%. Далее в рейтинге популярности расположились партии «Вперед, Италия» (8,3% — 10,9%) и «Братья Италии» (3,8% — 4,2%).

Самым популярным политиком Италии остается министр внутренних дел Маттео Сальвини. Уровень его поддержки составляет 54%. Второе место занял премьер-министр Джузеппе Конте (24%), третье — министр труда Луиджи ди Майо (11%).

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