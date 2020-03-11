Пассажиры итальянского лайнера Costa Fortuna сошли на берег

Среда, 11 Март 2020 Италия Италия

Пассажиры итальянского лайнера Costa Fortuna сошли на берег

1631 пассажиров круизного лайнера Costa Fortuna, который прибыл в порт Сингапура, покинули судно после проверки на симптомы коронавирусной инфекции.

Отмечается, что большая часть из них покинет Сингапур до конца дня.

Как сообщало ИА REGNUM, Costa Fortuna вернулся в сингапурский порт 10 марта после двухнедельного плавания. За время круиза корабль должен был остановиться в ряде стран Юго-Восточной Азии. Власти Малайзии и Таиланда запретили лайнеру приближаться к своим портам, ссылаясь на присутствие на борту более 60 граждан Италии, пишет regnum.ru.

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