Перевозчики доставят в Италию первую при новой власти группу мигрантов

Авторы отмечают, что это будет первым случаем обращения к уже новым властям Италии за разрешением на вход корабля с мигрантами, и этот случай должен задать новую тенденцию, пишет regnum.ru.

Осенью 2018 года в Италии по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини был принят декрет о безопасности и миграции, ограничивающий доступ мигрантов в страну, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

В «Лиге» считают организацию нелегальной миграции незаконным бизнесом и методом политического давления на национальные власти европейских стран. Расширенная версия закона была утверждена летом 2019 года.

Поток нелегальных мигрантов в Италию в этот период снизился более чем на 90%. Предполагается, что после формирования нового либерал-популистского правительства Италии (без «Лиги») власти как минимум заметно смягчат правила в сфере нелегальной миграции.