Перевозчики доставят в Италию первую при новой власти группу мигрантов

Вторник, 10 Сентябрь 2019 Италия Италия

Перевозчики доставят в Италию первую при новой власти группу мигрантов

Корабль неправительственной организации Ocean Viking с 50 мигрантами на борту находится в нейтральных водах и намерен войти в один из портов Италии.

Авторы отмечают, что это будет первым случаем обращения к уже новым властям Италии за разрешением на вход корабля с мигрантами, и этот случай должен задать новую тенденцию, пишет regnum.ru.

Осенью 2018 года в Италии по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини был принят декрет о безопасности и миграции, ограничивающий доступ мигрантов в страну, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

В «Лиге» считают организацию нелегальной миграции незаконным бизнесом и методом политического давления на национальные власти европейских стран. Расширенная версия закона была утверждена летом 2019 года.

Поток нелегальных мигрантов в Италию в этот период снизился более чем на 90%. Предполагается, что после формирования нового либерал-популистского правительства Италии (без «Лиги») власти как минимум заметно смягчат правила в сфере нелегальной миграции.

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